Centrum Laren afgesloten na vondst verdacht pakketje

De Brink in het centrum van Laren is vrijdagochtend afgesloten na de vondst van een verdacht pakketje bij een pand. De omgeving is afgezet en de EOD doet onderzoek.

Laren is een plaats in de provincie Noord-Holland en valt onder de P2000-regio Gooi en Vechtstreek. De hulpdiensten in Laren reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Laren 13 keer gealarmeerd en moest de ambulance 94 keer naar die plaats toe.

Vanwege het aantreffen van een verdacht pakketje bij een pand aan de #Brink #Laren stelt de politie een onderzoek in. Daarbij is de #EOD ter plaatse om onderzoek te doen. De Brink is afgezet en het verkeer wordt omgeleid. Heeft u informatie? Laat dat ons weten via 0900-8844. — Politie Gooi- en Vechtstreek (@POL_GooienVecht) February 17, 2023