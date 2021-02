Grote brand bij scoutinggebouw op IJsselmeerweg in Naarden

Donderdagochtend is er een brand uitgebroken bij een gebouw van een scoutingclub aan de IJsselmeerweg in Naarden. De vlammen slaan uit het dak.

De brand brak omstreeks 09:00 uur uit, waarna de brandweer van Naarden opschaalde naar het sein 'middelbrand'. De brandweer is uitgerukt met 2 tankautospuiten en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Onder meer vanuit Muiden en Hilversum is versterking opgeroepen.

Het pand staat voor een groot gedeelte in brand, zo meldt de brandweerwoordvoerder. In het pand zijn ook nog gasflessen aanwezig die voor een gevaar zorgen. Er komt veel rookontwikkeling vrij bij de brand. Het pand lijkt te worden niet gered te kunnen worden.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 21 keer naar Naarden gestuurd en moest de ambulance 83 keer naar die plaats toe.