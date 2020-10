Gewonde bij steekpartij tijdens vechtpartij in Beverwijk

In Beverwijk is zondagavond iemand gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van de Mc Donald's aan de Parallelweg. De politie is met veel mensen aanwezig.

Het steekincident gebeurde tijdens een vechtpartij tussen twee groepen op het industrieterrein. Het slachtoffer ging zelf, voordat de hulpdiensten arriveerden, naar het ziekenhuis. Er is één persoon aangehouden.

Beverwijk valt onder de P2000-regio Kennemerland. De hulpdiensten in deze plaats, in de provincie Noord-Holland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar het juiste brandweerkorps of ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 31 keer naar Beverwijk gestuurd. De ambulance moest 241 keer naar die plaats toe.