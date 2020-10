Overval op telecomwinkel in Breestraat in Beverwijk

Zaterdagochtend is de T-Mobile-winkel in de Breestraat overvallen door drie personen. De daders zijn nog niet gepakt.

Het drietak kwam rond half elf de winkel binnen in zwarte kleding en met witte maskers op. Onbekend is of er iets is buitgemaakt. De politie is een onderzoek gestart.

BEVERWIJK: In Beverwijk centrum zijn wij op zoek naar 3 mannen in zwarte kleding, witte maskers, donkere huidskleur,1 met grote groene tas.

Onderneem geen actie, bel 112 https://t.co/penARMgm5q — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) October 17, 2020