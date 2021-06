Grote brand bij bedrijf aan A. Hofmanweg in Haarlem

Maandagmiddag is brand uitgebroken op het dak van een bedrijf aan het A. Hofmanweg in Haarlem. De brandweer schaalde binnen tien minuten op naar grote brand.

De brand brak iets na vier uur in de middag uit en werd binnen 9 minuten opgeschaald naar 'grote brand'. Met onder meer 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Ook is er een ambulance naar het incident gestuurd.

De plaats Haarlem valt onder de P2000-regio Kennemerland. De hulpdiensten in Haarlem, een plaats in de provincie Noord-Holland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 120 keer naar Haarlem gestuurd. De ambulance moest 931 keer naar die plaats toe.

#grotebrand in #Haarlem. Voorlichting gaat ter plaatse. Mocht u last hebben van de rook, houdt ramen en deuren gesloten. Meer informatie volgt. ^nk — VRK (@VRKennemerland) June 21, 2021