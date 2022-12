Middelbrand op Zomervaart in Haarlem

Aan de Zomervaart in Haarlem is zondagavond een woningbrand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand.Over eventuele gewonden, de exacte omvang en schade is nog niets bekend. De brand is waarschijnlijk begonnen in de schoorsteen.

De brand werd vlak na zeven uur 's avonds gemeld. Met onder meer 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker is de brandweer aanwezig.

De plaats Haarlem valt onder de P2000-regio Kennemerland. De hulpdiensten in Haarlem, een plaats in de provincie Noord-Holland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 148 keer naar Haarlem gestuurd en moest de ambulance 1001 keer naar die plaats toe.