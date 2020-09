Auto rijdt tegen wooncomplex op Marquettelaan in Heemskerk

Op de Marquettelaan in Heemskerk is vrijdagmiddag een auto van de weg geraakt en tegen de gevel van een wooncomplex tot stilstand gekomen. Twee personen raakten gewond.

De eerste melding kwam ongeveer tien voor half 1 's middags bij de alarmcentrale binnen. Er zijn twee ambulances naar de locatie gestuurd. Ter hoogte van de rotonde kreeg de bestuurder vermoedelijk een epileptische aanval. Hierbij verloor de bestuurder de macht over het stuur en reed tegen de flat. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling, na bevrijding door de brandweer.

