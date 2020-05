Ambulance met spoed naar Grote Belt in Hoofddorp

Donderdag 30 april is de ambulance met spoed uitgereden naar Grote Belt in Hoofddorp. De melding werd om 17:19 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Kennemerland.

Tijdlijn P2000 meldingen 17:11 a2 dia: ja 12164 rit 49677 grote belt hoofddorp 0126999 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Haarlem 0126164 17:19 a1 12163 rit 49681 grote belt hoofddorp 0126999 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Hoofddorp 0126163 17:22 p 1 bnh-05 ass. ambu til assistentie grote belt hoofddorp 121537 Monitorcode Haarlem 0108999 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant Hoofddorp 0108281 Blusploeg Hoofddorp 0108211 17:22 p 1 bnh-05 ass. ambu afhijsen, til assistentie grote belt hoofddorp 124250 Monitorcode Haarlem 0108999 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant Hoofddorp 0108281 0108219

Donderdag 30 april is de ambulance met spoed uitgereden naar Grote Belt in Hoofddorp. De melding werd om 17:19 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Kennemerland.