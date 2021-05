Gewonde bij steekpartij op Hoofdweg in Hoofddorp

Bij een steekpartij nabij de praktijkschool aan de Hoofdweg in Hoofddorp is maandagmiddag mogelijk een persoon gewond geraakt. Diverse hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, zijn gealarmeerd.

Het slachtoffer, een jongen, zou volgens omstanders in zijn hand zijn gestoken en mogelijk een vinger zijn verloren. Naar de dader wordt nog gezocht.

Hoofddorp is een plaats in de provincie Noord-Holland en valt onder de P2000-regio Kennemerland. De hulpdiensten in Hoofddorp reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Hoofddorp 60 keer gealarmeerd en moest de ambulance 388 keer naar die plaats toe.

Hoofddorp - Bij een steekpartij bij een school is een jongen gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer in z'n hand gestoken en een vinger kwijt. Het Rapid Response Team is ter plaatse.

HAARLEMMERMEER: Hoofddorp: Svp uitkijken naar li. getinte jongen 15 jr in blauwe trainingesbroek kort donker haar. Omg Hoofdweg/Paxlaan.

Bel 112 niet zelf optreden ! https://t.co/4n0ZA4r09G — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) May 17, 2021