Ravage na plofkraak in centrum van Alkmaar

In het centrum van Alkmaar zijn vrijdag in alle vroegte meerdere ramen gesprongen na een plofkraak. Een geldautomaat aan de Achterstraat werd rond drie uur met twee harde knallen opgeblazen. Meerdere ramen in de buurt zijn door de klap gesprongen.

De politie is direct een zoekactie gestart waarbij ondermeer een politiehelikopter is ingezet. Het is nog onduidelijk of er bij de plofkraak buit is gemaakt en of de dader(s) zijn gepakt. Enkele woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

