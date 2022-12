Woningbrand in Anna Paulowna op Dokter Veenislaan

Aan de Dokter Veenislaan in Anna Paulowna is woensdagnacht een woningbrand uitgebroken. Onduidelijk is nog waardoor de brand is ontstaan.

De eerste melding kwam rond tien voor half 1 in de nacht bij de alarmcentrale binnen. De brandweer is uitgerukt met 1 tankautospuit. Ook is er een ambulance gealaremeerd.

Anna Paulowna valt onder de P2000-regio Noord-Holland Noord. De hulpdiensten in deze plaats, in de provincie Noord-Holland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 7 keer naar Anna Paulowna gestuurd. De ambulance moest 60 keer naar die plaats toe.