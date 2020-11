Grote brand in enkele schuren op Graaf Willemstraat in Bovenkarspel

Maandagavond is brand in enkele schuren uitgebroken aan de Graaf Willemstraat in Bovenkarspel. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Enkele omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

De eerste melding kwam rond kwart voor 7 's avonds bij de alarmcentrale binnen. Na 9 minuten werd opgeschaald naar 'grote brand'. De brandweer is uitgerukt met 4 tankautospuiten en 1 hoogwerker en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Onder meer vanuit Enkhuizen, Venhuizen en Blokker is versterking opgeroepen. Ook is er een ambulance naar de locatie gestuurd.

Bovenkarspel valt onder de P2000-regio Noord-Holland Noord. De hulpdiensten in deze plaats, in de provincie Noord-Holland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar het juiste brandweerkorps of ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 15 keer naar Bovenkarspel gestuurd. De ambulance moest 37 keer naar die plaats toe.

Onze collega’s van de brandweer zijn met meerdere eenheden ter plaatse bij een woning aan de #GraafWillemstraat te #Bovenkarspel. Er staan meerdere schuren in brand incl. dakbedekking. Heeft u last van de rook, sluit ramen en deuren en zet mechanische ventilatie uit. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) November 16, 2020