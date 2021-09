NL Alert verzonden voor flinke hooibrand in Den Helder

Aan de Graaf Willem II straat in Den Helder is in de nacht van woensdag op donderdag een stapel hooi in brand gevlogen. Bij de brand komt dermate veel rook vrij dat de alarmcentrale een NL Alert heeft uitgestuurd.

In verband met de rook- en stankoverlast door de #hooibrand aan de #GraafWillemIIstraat / #Quelderduyn te #DenHelder is er een #Nl-Alert verstuurd voor het gebied rond de brand. Meer info over Nl-alert staat op: https://t.co/iIaTSxVN1A — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) September 9, 2021