Loods in brand in Heerhugowaard op de Overtoom

Dinsdagavond is brand uitgebroken in een grote loods aan de de Overtoom in Heerhugowaard. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Onduidelijk is nog waardoor de brand is ontstaan.

De brand brak ongeveer kwart over 9 's avonds uit. 3 minuten later werd opgeschaald naar 'grote brand'. De brandweer is uitgerukt met 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker en krijgt assistentie van omliggende korpsen. Onder meer vanuit Zuid-scharwoude is versterking opgeroepen. Ook is er een ambulance naar het incident gestuurd.

De plaats Heerhugowaard valt onder de P2000-regio Noord-Holland Noord. De hulpdiensten in Heerhugowaard, een plaats in de provincie Noord-Holland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 23 keer naar Heerhugowaard gestuurd. De ambulance moest 260 keer naar die plaats toe.