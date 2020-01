Gewonde bij grote brand bij wooncomplex Betsy Perk in Hoorn

Foto: iStock

Hulpdiensten hebben maandagavond groot alarm geslagen voor een brand in een wooncomplex Betsy Perk in de wijk Kersenboogerd in Hoorn. Eén persoon raakte gewond en ruim twintig bewoners zijn elders opgevangen.

De brand brak rond 20 uur uit en werd al snel opgeschaald naar middelbrand, om uiteindelijk te worden geclassificeerd als grote brand. Ten behoeve van efficiëntere samenwerking en afstemming tussen de diverse hulpdiensten op locatie, is het grip 1-scenario afgekondigd.

De brandweer krijgt assitentie van omliggende korpsen. Naast diverse brandweervoertuigen, zijn ook ambulances en een traumahelikopter gealarmeerd. Bij de brand raakte één persoon gewond. Ook is een aantal personen onderzocht in verband met inhalatieproblemen in zowel de ambulances ter plaatse als in het ziekenhuis.

Volgens de veiligheidsregio zijn ruim twintig bewoners tijdelijk opgevangen in het nabijgelegen wijkcentrum, al spreekt de gemeente van ongeveer dertig. Deze bewoners worden na ventilatie van de woningen weer teruggebracht.

In het pand wordt ambulante zorgondersteuning geboden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke en/of meervoudige beperking.

Een aantal personen wordt ivm #inhalatieproblemen nog medisch nagekeken in ambulance resp. ziekenhuis. Overige bewoners worden naar hun woning teruggebracht na ventilatie van woning #brand #betsyperk #hoorn #wooncentrum. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) January 14, 2020

Aan de ambulance is 1 persoon overdragen die gewond is geraakt bij #brand #wooncomplex #betsyperk #kersenboogerd #hoorn. Ruim twintig bewoners worden tijdelijk opgevangen in naastgelegen #wijkcentrum. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) January 14, 2020

Ivm een #brand in #BetsyPerk vanavond zijn de hulpdiensten uitgerukt. Er worden ongeveer 30 bewoners tijdelijk opgevangen in het wijkcentrum in de buurt. Een gewonde bewoner wordt overgedragen aan de ambulance. Volg @vrnhn voor meer informatie — Gemeente Hoorn (@Gemeente_Hoorn) January 14, 2020

Laatste update: 14 januari 2020 21:42