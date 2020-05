Ambulance met spoed naar Boogschutter in Hoorn

Donderdag 30 april is de ambulance met spoed uitgereden naar Boogschutter in Hoorn. De melding werd om 20:14 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Tijdlijn P2000 meldingen 20:14 a1 dia: ja 10104 rit 49728 boogschutter hoorn nh 0126999 Monitorcode 2029568 Groepscode Group-1 Monitorcode CPA Noord Holland Noord Alkmaar 0220999 Ambulance 10-104 (Wognum / Hoogkarspel / Wieringerwerf) Aartswoud 0220104 20:15 a1 dia 13991 rit 37398 hoorn nh boogschuttercg 0120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT 2029568 Groepscode Group-1 Lichtkrant Amsterdam 0120999

Donderdag 30 april is de ambulance met spoed uitgereden naar Boogschutter in Hoorn. De melding werd om 20:14 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Noord-Holland Noord.