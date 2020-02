Zeer grote brand in Schagen op Witte Paal, vlammen slaan metershoog uit pand

Hulpdiensten hebben maandagavond groot alarm geslagen voor een brand op de Grotewallerweg in Schagen. Binnen een halve minuut werd al opgeschaald naar grote brand.

De brand brak iets voor 22 uur uit en vrijwel direct heeft de alarmcentrale, mogelijk vanwege de vele meldingen die binnenkwamen, opgeschaald naar grote brand. Binnen 5 minuten werd het sein zeer grote brand al gegeven, en werd eveneens het grip 1 scenario afgekondigd.

Hulpdiensten uit de hele regio zijn uitgerukt voor assitentie, waaronder Den Helder, Alkmaar, Heerhugowaard en Enkhuizen, om de brand in een keukendesignzaak te blussen. De brandweer zet onder meer vier tankautospuiten en twee hoogwerkers in.

Op beelden van omstanders is te zien dat nagenoeg het hele gebouw in lichterlaaie staat met vlammen die metershoog uitslaan. In het pand zou ook een fietsenzaak zitten.

Tweede keer

Dit is de tweede keer in korte tijd dat in Schagen een brand woedt op industriegebied Witte Paal. Vijf dagen geleden brak er brand uit in een bedrijfsverzamelgebouw.

Laatste update: 10 februari 2020 22:48