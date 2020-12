N241 bij Schagen afgesloten na ernstig ongeval

Op de N241 is vrijdagochtend een automobilist zwaar gewond geraakt bij een ernstig ongeval. De bestuurder was stil komen te staan met het voertuig en werd na het uitstappen vol geraakt door een andere auto.

De eerste melding kwam iets na zes uur 's ochtends bij de alarmcentrale binnen. De weg is afgesloten in verband met het onderzoek tussen de rotonde Zuiderweg en Haringhuizerweg. Het verkeer wordt omgeleid via de parallelweg.

