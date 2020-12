Hulpdiensten slaan groot alarm vanwege enorm gaslek in Krommenie

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Neptunuslaan in Krommenie waar een enorm gaslek is ontstaan bij werkzaamheden. Het gas spuit onder hoge druk uit het lek. Er is opgeschaald naar grip 1 en de omgeving wordt ontruimd.

Krommenie is een plaats in de provincie Noord-Holland en valt onder de P2000-regio Zaanstreek-Waterland. De hulpdiensten in Krommenie reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Krommenie 26 keer gealarmeerd en moest de ambulance 95 keer naar die plaats toe.

#gaslek #Uranuslaan #Neptunuslaan #Krommenie Bij graafwerkzaamheden is een gasleiding geraakt. Er is een lekkage van gas waardoor de omgeving wordt ontruimd. Kom niet niet naar de lekkage toe en geef hulpdiensten de ruimte. Meer info volgt https://t.co/vEdOdvMwB0 — Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (@VrZW) December 15, 2020