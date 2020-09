Ontploffing bij woning in Zaandam, tweede keer in acht dagen tijd

Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Bij een gallerij aan de Ringweg in Zaandam is dinsdagavond voor de tweede keer in acht dagen tijd een ontploffing geweest. Niemand raakte gewond.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 77 keer naar Zaandam gestuurd en moest de ambulance 550 keer naar die plaats toe.

Laatste update: 23 september 2020 08:15