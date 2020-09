Auto schept fietser op Piet Mondriaanstraat in Zaandam

Op de Kruising Noorder IJ- en Zeedijk met de Wibautstraat in Zaandam is woensdagmiddag een fietser gewond geraakt nadat deze werd geschept door een auto.

Het ongeluk gebeurde rond 13.45 uur. De automobilist had te laat in de gaten dat de fietser de weg overstak, waarna hij nog een meterslange remspoor trok. Echter kon hij de man niet meer ontwijken. Hij raakte gewond en is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De verkeersongevallen dienst van de politie komt ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht. De kruising is daarvoor volledig afgesloten. De auto heeft flinke schade opgelopen en zal geborgen worden door een bergingsbedrijf.

