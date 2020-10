Meisje op fiets aangereden door auto in Hardenberg

Donderdagmiddag 8 oktober rond 14.50 uur heeft een aanrijding plaatsgevonden met een meisje op de fiets en een auto aan de Bruchterweg in Hardenberg.

Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Het meisje was gecontroleerd door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

