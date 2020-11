Zeer grote brand in distributiecentrum Jumbo in Raalte op Almelosestraat

In een distributiecentrum van Jumbo aan de Almelosestraat in Raalte is zaterdagochtend brand uitgebroken. Bij de brand komt veel rook vrij. Het personeel is geëvacueerd en de hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt.

De eerste melding kwam ongeveer tien voor half 10 in de ochtend bij de alarmcentrale binnen. Na 16 minuten werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Met onder meer 4 tankautospuiten en 2 hoogwerkers wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Onder meer vanuit Luttenberg, Lemelerveld, Heeten en Deventer is versterking opgeroepen.

Op dit moment is er een zeer grote brand aan Almelosestraat te Raalte in een distributiecentrum. Voorlichting is onderweg. Heeft u last van de rook, sluit ramen en deuren en zet, als het mogelijk is, de ventilatie uit.