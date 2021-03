Groot alarm in Hengelo na ongeval met gevaarlijke stoffen

Hulpdiensten hebben groot alarm geslagen in Hengelo na een ongeval met gevaarlijke stoffen aan de Zuidelijke Havenweg. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden. Er is opgeschaald naar grip 1.

De Veiligheidsregio heeft een NL Alert afgegeven om omwonenden te waarschuwen. Onduidelijk is om welke stof het gaat, maar uit meldingen blijkt dat het incident heeft plaats gevonden bij Thales.

Hengelo is een plaats in de provincie Overijssel en valt onder de P2000-regio Twente. De hulpdiensten in Hengelo reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Hengelo 84 keer gealarmeerd en moest de ambulance 3 keer naar die plaats toe.