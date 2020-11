Motoragent onderuit na aanrijding met auto op N199 in Amersfoort

Op de rotonde bij de N199/Zeldertsepoort in Amersfoort heeft woensdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden, waarbij een motoragent ten val is gekomen.

De eerste melding kwam rond half 4 's middags bij de alarmcentrale binnen. De motoragent werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van de aanrijding.

Amersfoort is een plaats in de provincie Utrecht en valt onder de P2000-regio Utrecht. De hulpdiensten in Amersfoort reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 57 keer naar Amersfoort gestuurd. De ambulance moest 579 keer naar die plaats toe.