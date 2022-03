Grote uitslaande brand in bouwmarkt in Baarn

Aan de Hermesweg in Baarn is woensdagavond een uitslaande brand in een bouwmarkt uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.

De brand werd iets voor half acht in de avond aanvankelijk gemeld als buitenbrand maar al snel bleek dat het pand zelf in lichterlaaie stond. Na 7 minuten werd opgeschaald naar 'grote brand'. Met diverse voertuigen wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Onder meer vanuit Eemnes en Leusden is versterking opgeroepen, maar ook vanuit Utrecht en Nieuwegein wordt ondersteuning ingezet.

De plaats Baarn valt onder de P2000-regio Utrecht. De hulpdiensten in Baarn, een plaats in de provincie Utrecht, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

De brandweer is de afgelopen 30 dagen 33 keer naar Baarn gestuurd. De ambulance moest 105 keer naar die plaats toe.

???? | Een forse brand in Baarn zorgt voor hinder op de #A1 rond knp. Eemnes. Bij afrit Soest is richting Apeldoorn de rechterrijstrook dicht. Naast dat de brand verkeer af kan leiden, kan ook het zicht verminderd zijn. Blijf daarom alert en pas je rijstijl aan. pic.twitter.com/drWmfyyRnq — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) March 16, 2022 In Baarn is de brandweer onderweg naar een bouwmarkt in de brand aan de Hermesweg. Grote brand gemaakt. Betreft een uitslaande brand. Meerdere eenheden onderweg. Meer info volgt. ^DV. — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) March 16, 2022