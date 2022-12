Hulpdiensten uitgerukt voor reanimatie op Fluitekruid in Breukelen

De hulpdiensten zijn maandagmiddag uitgerukt voor een reanimatie aan de Fluitekruid in Breukelen. De melding kwam kort na 2 uur bij de alarmcentrale binnen. Er zijn twee ambulances naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen.

De plaats Breukelen valt onder de P2000-regio Utrecht. De hulpdiensten in Breukelen, een plaats in de provincie Utrecht, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Breukelen 34 keer gealarmeerd en moest de ambulance 49 keer naar die plaats toe.