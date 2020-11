Ernstig ongeval in Den Dolder, mogelijk iemand in liftschacht gevallen

De hulpdiensten zijn zaterdagochtend met groot materieel uitgerukt naar de Dolserseweg in Den Dolder. Onduidelijk is wat er precies aan de hand is, maar mogelijk is iemand van de brandweer in problemen geraakt tijdens een inzet.

De eerste melding kwam rond 9 uur binnen bij de alarmcentrale en betrof een melding over wateroverlast, maar na een uur werden diverse extra voertuigen uit omliggende plaatsen gealarmeerd en werd opgeschaald naar grip 1. Onder meer vanuit Soesterberg, Zeist, IJsselstein en Bilthoven is versterking opgeroepen.

Ook is de traumahelikopter gealarmeerd, evenals een team dat is gespecialiseerd in reddingen van hoogte. Regionale media melden dat de inzet van de hulpverleners zich in een gebouw afspeelt en dat er volgens omstanders mogelijk iemand in een metersdiepe liftschacht zou zijn gevallen. Onduidelijk is of het slachtoffer zelf hulpverlener is. In een van de meldingen wordt gesproken over 'noodprocedure brandweer', wat er op kan duidelijk dat iemand van de brandweer in de problemen is gekomen tijdens de inzet.

