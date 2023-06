Grote brand in Soest op A.P. Hilhorstweg

Aan de A.P. Hilhorstweg in Soest is zaterdagnacht een brand uitgebroken. De brandweer is met diverse voertuigen op pad. Over eventuele gewonden, de exacte omvang en schade is nog niets bekend. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is.

De brand werd rond kwart over 1 's nachts gemeld. Met onder meer 4 tankautospuiten en 1 hoogwerker is de brandweer aanwezig. Uit onder andere Baarn en Leusden zijn brandweerlieden ter assistentie opgeroepen.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 41 keer naar Soest gestuurd en moest de ambulance 148 keer naar die plaats toe.