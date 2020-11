Twee aanhoudingen na verdachte situatie op Utrecht CS

De politie is massaal uitgerukt na een melding over een verdachte situatie in een trein op station Utrecht. De omgeving werd ontruimd en het treinverkeer stilgelegd. Er zijn twee personen aangehouden, bevestigt de politie.

Wat de exacte aanleiding is, is onduidelijk. Duidelijk is wel dat zwaarbewapende agenten ter plaatse zijn gegaan en dat het hele station werd ontruimd. In de omgeving vloog een politiehelikopter. Na ongeveer anderhalf uur werd het station weer vrijgegeven en het treinverkeerd weer hervat.

Naar aanleiding van een verdachte situatie in een trein op #Utrecht #CS is het treinverkeer gestremd en het station ontruimd. De politie zoekt in de trein naar een persoon. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) November 3, 2020