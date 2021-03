Groot gaslek op Catharijnesingel in Utrecht

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Catharijnesingel in Utrecht vanwege een gaslekkage. De omgeving is afgezet en er is opgeschaald naar grip 1.

In #Utrecht aan de Catharijnesingel thv de Bleekstraat en het voormalige ziekenhuis is een gaslekkage ontstaan. Betreft een leiding met een hogere druk dan een huisaansluiting. Oproep om daar weg te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven. info volgt. ^MW — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) March 17, 2021