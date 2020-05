Automatisch brandalarm op Zandvoortweg in Baarn

De brandweer van Baarn is vrijdag 1 mei gealarmeerd voor een automatisch brandalarm op de Zandvoortweg. De melding werd om 04:27 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Baarn, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 04:27 p 1 oms-alarm zc de blinkert cwzw mn zandvoortweg baarn 090331 0706001 Monitorcode Korpsalarm Baarn 0706246 2029568 Groepscode Group-1 0709560 Monitorcode District Eemland 04:29 p 3 ongewenst oms-alarm zc de blinkert cwzw mn zandvoortweg baarn 0706001 Monitorcode Korpsalarm Baarn 0706246 2029568 Groepscode Group-1 0709560 Monitorcode District Eemland

De brandweer van Baarn is vrijdag 1 mei gealarmeerd voor een automatisch brandalarm op de Zandvoortweg. De melding werd om 04:27 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Baarn, die met spoed ter plaatse is gegaan.