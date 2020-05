Automatisch brandalarm op Plein in Doorn

De brandweer van Doorn is donderdag 30 april gealarmeerd voor een automatisch brandalarm op Plein. De melding werd om 19:13 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Doorn, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 19:13 p 1 oms-alarm bartimeus plein-15-16 oude arnhemse bovenweg doorn 095134 0706001 Monitorcode 0706831 Blusgroep 2 2029569 Groepscode Group-2 0709562 Monitorcode District Heuvelrug 19:16 p 3 ongewenst oms-alarm bartimeus plein-15-16 oude arnhemse bovenweg doorn 0706001 Monitorcode 0706831 Blusgroep 2 2029568 Groepscode Group-1 0709562 Monitorcode District Heuvelrug

