Gewonde bij schietpartij in Veenendaal, verdachten gepakt

Vrijdagavond is er iemand gewond geraakt bij een schietpartij aan het Van Manenerf in Veenendaal. Rond 21.20 uur zou er vanuit een auto zijn geschoten zijn. Na een achtervolging heeft de politie twee verdachten op de A12 bij afrit Nieuwerbrug kunnen aanhouden.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Veenendaal 28 keer gealarmeerd en moest de ambulance 178 keer naar die plaats toe.