Grote brand in slooppand in Woerden op Leidsestraatweg

In Woerden is woensdagmiddag brand uitgebroken in een slooppand aan de Leidsestraatweg. De brandweer schaalde al binnen vijf minuten op naar grote brand.

De eerste melding kwam rond half 2 's middags bij de alarmcentrale binnen. Na 5 minuten werd opgeschaald naar 'grote brand'. Met onder meer 3 tankautospuiten en 1 hoogwerker wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Onder meer vanuit Zegveld is versterking opgeroepen.

De brand is vermoedelijk ontstaan op het dak of de bovenste etage. Onduidelijk is of dit door werkzaamheden is gebeurd. Het pand wordt momenteel gesloopt. Bij de brand komt veel rook vrij, die tot ver in de omgeving is te zien.

Grote (?) brand Leidsestraatweg in #Woerden Heel veel sirenes te horen. Hopeljjk valt het mee ???? pic.twitter.com/sRIsjCibBh — Mart Beijeman ???? (@MJBeijeman) September 30, 2020

Woerden valt onder de P2000-regio Utrecht. De hulpdiensten in deze plaats, in de provincie Utrecht, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 23 keer naar Woerden gestuurd en moest de ambulance 151 keer naar die plaats toe.