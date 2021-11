Ongeval met letsel op Waterloostraat in Den Haag

Bij een aanrijding op de Waterloostraat in Den Haag zijn zaterdagnacht mogelijk één of meerdere personen gewond geraakt.

De eerste melding kwam ongeveer kwart voor 6 in de nacht bij de alarmcentrale binnen. Er is een ambulance naar de locatie gestuurd. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend.

