Middelbrand in Den Haag op Wattstraat

Aan de Wattstraat in Den Haag is zaterdagavond een woningbrand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.

De eerste melding kwam iets na zes uur 's avonds bij de alarmcentrale binnen. Na 15 minuten werd opgeschaald naar 'middelbrand'. De brandweer is uitgerukt met 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de schoorsteen.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer 1205 keer naar Den Haag gestuurd en moest de ambulance 4929 keer naar die plaats toe.