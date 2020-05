Donderdag 30 april is de ambulance met spoed uitgereden naar A12 7.4 in 'S-Gravenhage. De melding werd om 15:14 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Haaglanden.

Tijdlijn P2000 meldingen 15:14 a1 a12 re 7,4 sgravh : 15119 1520019 15:15 prio 1 a12 re 7,4 sgravh ass. ambu 1505791 Verkeermanagementcentrale Rijkswaterstaat 15:23 a1 afrit a12 re - nootdorp 5 7,4 :g sgravh : 15109 Ambulance 15-109 GGD Den Haag Uden 1520009

