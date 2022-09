Hulpdiensten uitgerukt voor reanimatie op Weijermanstraat in Wassenaar

De hulpdiensten zijn woensdagavond uitgerukt voor een reanimatie aan de Weijermanstraat in Wassenaar. De melding kwam rond tien voor half 12 bij de alarmcentrale binnen. Er zijn twee ambulances naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen.

De plaats Wassenaar valt onder de P2000-regio Haaglanden. De hulpdiensten in Wassenaar, een plaats in de provincie Zuid-Holland, reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

De brandweer van Wassenaar is de afgelopen 30 dagen 57 keer gealarmeerd. De ambulance moest 214 keer naar die plaats toe.