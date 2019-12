Grote zoekactie naar inbrekers in Zoetermeer

Foto: Twitter Wijkagenten Buytenwegh

Inwoners van Zoetermeer zijn zondagavond opgeschrikt door de politiehelikopter boven hun stad. De heli hielp met het zoeken naar een inbreker in Oosterheem.

De politie kreeg zondagavond een melding over een poging tot inbraak in Zoetermeer. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder naast de politiehelikopter ook de hondenbrigade van Den Haag. Ondanks een zoektocht die tot in de nacht duurde, heeft de politie nog geen verdachte kunnen aanhouden.

Laatste update: 23 december 2019 09:40