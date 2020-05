Assistentie ambulance op Zwanewater in Zoetermeer

De brandweer van Zoetermeer is vrijdag 1 mei gealarmeerd voor een assistentie ambulance op Zwanewater. De melding werd om 10:03 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Zoetermeer, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 10:03 p 1 bdh-02 ass. ambu tilassistentie zwanewater zoetmr 155230 2029568 Groepscode Group-1 Kazernealarm Stadshart Zoetermeer 1500157 Infocode Haaglanden Delft 1503902 10:04 vervallen bdh-02 ass. ambu zwanewater zoetmr 155230 Infocode Haaglanden Delft 1503902

