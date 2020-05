Ambulance met spoed naar Händelrode in Zoetermeer

Vrijdag 1 mei is de ambulance met spoed uitgereden naar Händelrode in Zoetermeer. De melding werd om 10:16 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Haaglanden.

Tijdlijn P2000 meldingen 10:16 a1 handelrode zoetmr : 15148 1520048 10:39 p 1 bdh-01 ass. ambu afhijsen patient handelrode zoetmr 155250 159591 155230 2029568 Groepscode Group-1 Kazernealarm Stadshart Zoetermeer 1500157 OvD - 15-9591 'S-Gravenhage 1500050 Infocode Haaglanden Delft 1503902

