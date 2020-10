Brandweer redt schaap uit sloot langs Leidsevaart in Voorhout

De brandweer van Voorhout heeft donderdagavond een schaap uit de sloot gered langs de Leidsevaart in Voorhout.

Hoe lang het dier in de sloot heeft gestaan is niet bekend. Eenmaal uit de sloot kon de schaap bijkomen en opdrogen.

Voorhout is een plaats in de provincie Zuid-Holland en valt onder de P2000-regio Hollands Midden. De hulpdiensten in Voorhout reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.