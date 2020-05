Brandweer met spoed naar Schaapsweg in Den Bommel

De brandweer van Den Bommel is donderdag 30 april gealarmeerd op de Schaapsweg. De melding werd om 01:03 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Den Bommel, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Tijdlijn P2000 meldingen 01:03 p 1 brt-04 ass. pol rabobank gea schaapsweg schaapsweg den bommel 174931 1400743 Oostflakkee Commando 1400744 Den Bommel Blusgroep 1400745 Den Bommel WVD 1400999 Lichtkrant MKB 2029568 Groepscode Group-1 Ooltgensplaat 1400705 01:03 p 1 brt-04 ass. pol rabobank gea schaapsweg schaapsweg den bommel 179197 1400700 Officier van Dienst 70 1400999 Lichtkrant MKB 2029568 Groepscode Group-1 Ooltgensplaat 1400705

De brandweer van Den Bommel is donderdag 30 april gealarmeerd op de Schaapsweg. De melding werd om 01:03 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Den Bommel, die met spoed ter plaatse is gegaan.