Grote brand op vakantiepark Europarcs in Hellevoetsluis

Foto: Archief

In Hellevoetsluis heeft woensdagavond een grote brand in een vakantiebungalow van Europarcs aan de Parkweg gewoed. De brand werd aanvankelijk gemeld als buitenbrand, maar werd al snel opgeschaald.

Ter plaatse bleek het namelijk niet om een buitenbrand te gaan, maar een houten huisje dat in lichterlaaie stond. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand in het pand aanwezig. Wel zijn uit voorzorg meerdere ambulances naar de locatie gedirigeerd.

De eerste melding kwam rond 20.40 uur bij de meldkamer binnen als een buitenbrand, maar kort na aankomst van de brandweer werd meteen het sein grote brand gegeven. Omdat de huisjes dicht op elkaar staan, is er volgens de brandweer kans op overslag.

De brandweer krijgt assistentie van omliggende korpsen en zet naast onder meer drie tankautospuiten ook een drone in om beter zicht van bovenaf te kunnen krijgen. Iets na 21 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Brand vakantiepark Hellevoetsluis - Er is niemand meer in het huisje aanwezig. Er staan meerdere huisjes dicht bij elkaar, er is kans dat het vuur overslaat. https://t.co/dXTmnlb7lz — rijnmondveilig.nl (@rijnmondveilig) January 15, 2020

Laatste update: 15 januari 2020 21:05