Maandagavond is brand uitgebroken aan de Tinstraat in Ridderkerk. Onduidelijk is nog waardoor de brand is ontstaan.

De brand brak kort na elf uur in de avond uit en werd binnen 1 minuut opgeschaald naar 'middelbrand'. De brandweer is uitgerukt met 2 tankautospuiten .

Ridderkerk valt onder de P2000-regio Rotterdam-Rijnmond. De hulpdiensten in deze plaats in de provincie Zuid-Holland reageren onder meer op 112 meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkomen. De 112 meldingen worden via P2000 naar bijvoorbeeld de betreffende ambulancedienst gestuurd.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Ridderkerk 48 keer gealarmeerd en moest de ambulance 215 keer naar die plaats toe.

p 1 brt-03 br wegvervoer tinstraat ridderkerk 173831 p 2contact gmc brt-03 middel br br gebouw auto, bestelbus ovdbz tinstraat ridderkerk p 1 brt-03 middel br br wegvervoer auto, bestelbus tinstraat ridderkerk 173751 p 1 brt-03 middel br br wegvervoer auto, bestelbus tinstraat ridderkerk 186764 186782 p 1 brt-03 middel br br wegvervoer tinstraat ridderkerk 179194 173832 p 1 brt-03 middel br br wegvervoer tinstraat ridderkerk 179194 173832