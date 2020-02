Meerdere gewonden na flatbrand Rotterdam

Bij een brand aan de Havikhorst in Rotterdam-Zuid is zondagavond een vrouw gewond geraakt geraakt toen zij in paniek vanaf de tweede etage naar beneden sprong.

Vrij snel na de eerste melding, die iets voor 20 uur bij de meldkamer binnen kwam, heeft de brandweer het sein middelbrand gegeven. Zo'n tien dozijn ambulances en de traumahelikopter zijn gealarmeerd. Aanvankelijk werden er twee traumahelikopters gealarmeerd, maar een bleek er toch niet nodig.

De brand woedde in de kelder van de portiekflat, maar door de rookontwikkeling in het trapportaal konden bewoners niet via de normale route naar buiten. Volgens de veiligheidsregio zijn 8 personen naar het ziekenhuis vervoerd in verband met rookinhalatie. De overige bewoners zijn tijdelijk opgevangen in de sporthal de Wielewaal.

Aan de Havikhorst in Rotterdam-Zuid is brand uitgebroken. Meerdere personen zijn via het raam voor de brand gevlucht en raakte gewond. Voor de gewonden staan meerdere ambulances gereed. De brand is inmiddels onder controle. pic.twitter.com/n6HZoXBPoR — MediaTV (@mediatvnl) February 2, 2020

