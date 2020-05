Traumaheli naar Bergse Linker Rottekade in Rotterdam

Donderdag 30 april is de traumaheli naar de Bergse Linker Rottekade in Rotterdam gegaan. De melding werd om 18:38 via het P2000 netwerk verzonden. De traumaheli kreeg assistentie van de ambulancedienst van regio Rotterdam-Rijnmond.

Tijdlijn P2000 meldingen 18:36 a2 dia: ja ambu 17109 bergse linker rottekade rotterdam rottdm bon 53316 1420999 Monitorcode Ambulancepost 2029568 Groepscode Group-1 Ambulance 17-109 Bergschenhoek 1420009 18:38 a1 dia: ja ambu 17992 bergse linker rottekade rotterdam rottdm bon 53317 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 Rotterdam 1420059 1420999 Monitorcode Ambulancepost 2029568 Groepscode Group-1

Donderdag 30 april is de traumaheli naar de Bergse Linker Rottekade in Rotterdam gegaan. De melding werd om 18:38 via het P2000 netwerk verzonden. De traumaheli kreeg assistentie van de ambulancedienst van regio Rotterdam-Rijnmond.