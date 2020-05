Ambulance met spoed naar Willem Hioolenstraat in Rotterdam

Vrijdag 1 mei is de ambulance met spoed uitgereden naar de Willem Hioolenstraat in Rotterdam. De melding werd om 06:55 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Tijdlijn P2000 meldingen 06:55 a1 dia: ja ambu 17125 willem hioolenstraatle rotterdam rottdm bon 53436 1420025 06:59 a1 dia: ja ambu 17109 willem hioolenstraatle rotterdam rottdm bon 53438 1420999 Monitorcode Ambulancepost 2029569 Groepscode Group-2 Ambulance 17-109 Bergschenhoek 1420009

Vrijdag 1 mei is de ambulance met spoed uitgereden naar de Willem Hioolenstraat in Rotterdam. De melding werd om 06:55 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.