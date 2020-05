Ambulance met spoed naar Krielerf in Rotterdam

Vrijdag 1 mei is de ambulance met spoed uitgereden naar Krielerf in Rotterdam. De melding werd om 06:56 via het P2000 netwerk verzonden naar een dienstdoende ambulance behorend bij de 112 veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Tijdlijn P2000 meldingen 06:56 a1 dia: ja ambu 17127 krielerfte rotterdam rottdm bon 53437 1420999 Monitorcode Ambulancepost 2029568 Groepscode Group-1 Ambulance 17-127 Vlaardingen 1420027 06:59 a1 dia: ja ambu 17141 krielerfte rotterdam rottdm bon 53439 1420999 Monitorcode Ambulancepost 2029568 Groepscode Group-1 Bemanning Ambulance 41 Rotterdam 1420041

